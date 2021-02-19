قصر باكنغهام: هاري وميغان انفصلا عن العائلة بشكل نهائي!

قال قصر باكنغهام إن الأمير هاري وزوجته ميغان انفصلا بشكل نهائي عن العائلة المالكة البريطانية، وأبلغا الملكة إليزابيث أنهما لن يعودا كعضوين عاملين في النظام الملكي.

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وأوضح القصر في بيان له اليوم الجمعة: "أكد دوق ودوقة ساسكس لصاحبة الجلالة الملكة أنهما لن يعودوا كأعضاء عاملين في العائلة المالكة".

وأضاف: "بينما يشعر الجميع بالحزن لقرارهما، يظل الدوق والدوقة أفرادا محبوبين للغاية في العائلة".

وصدم هاري وميغان، اللذان أعلنا أنهما ينتظران طفلهما الثاني، كبار أفراد العائلة المالكة العام الماضي، بالإعلان عن خطط للتراجع عن أدوارهما الملكية.

وقبل أيام فقط من ظهور هاري وميغان في مقابلة مع أوبرا وينفري، قال القصر إن التعيينات العسكرية الفخرية للزوجين ورعايتهما الملكية ستعاد إلى الملكة.

وأكد متحدث باسم الزوجين على أنهما ما زالا ملتزمين بالخدمة.

وأضاف: "كما يتضح من عملهما خلال العام الماضي، يظل دوق ودوقة ساسكس ملتزمين بواجبهما وخدمتهما في المملكة المتحدة وحول العالم، وقد عرضا دعمهما المستمر للمنظمات التي يمثلانها بغض النظر عن الدور الرسمي".

وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية، وذلك بعد أن ولد آرتشي عام 2019.

المصدر: رويترز