 
مباشر

الأمير هاري والدوقة ميغان ينتظران مولودهما الثاني

مجتمع

الأمير هاري والدوقة ميغان ينتظران مولودهما الثاني
Reuters
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pruj

أعلن المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسكس، أنهما ينتظران قدوم مولودهما الثاني.

وقال المتحدث: "نستطيع أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخا أكبر.. الدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما أنهما ينتظران طفلهما الثاني".

وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية في يناير 2020 وانتقلا مع ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية، وذلك بعد أن ولد آرتشي عام 2019.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا