الأمير هاري والدوقة ميغان ينتظران مولودهما الثاني

أعلن المتحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل دوقة ساسكس، أنهما ينتظران قدوم مولودهما الثاني.

وقال المتحدث: "نستطيع أن نؤكد أن آرتشي سيكون أخا أكبر.. الدوق والدوقة تغمرهما السعادة بعد أن علما أنهما ينتظران طفلهما الثاني".

وتخلى هاري وميغان عن واجباتهما الملكية في يناير 2020 وانتقلا مع ابنهما الأول آرتشي إلى جنوب كاليفورنيا من أجل حياة أكثر استقلالية والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية، وذلك بعد أن ولد آرتشي عام 2019.

المصدر: "رويترز"