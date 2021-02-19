ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار كتلة جليد في الهند إلى 62 قتيلا

أفادت الشرطة في مقاطعة تشامولي الهندية بارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار كتلة الجليد، الذي وقع بولاية أوتار برادش في 7 فبراير الجاري، إلى 62 شخصا، فيما لا يزال 142 في عداد المفقودين.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة: "عثر رجال الإنقاذ على 62 جثة و28 قطعة. وقد تم تحديد هوية 34 منهم".

ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين من عمال المحطة الكهرومائية الواقعة على هضبة تابوفان التي كان داخل نفقها التقني لحظة وقوع الكارثة ما بين 30 و35 شخصا. كما لا تزال 12 مجموعة من دائرة الطوارئ تواصل عملية البحث عن جثث الضحايا على طول الأنهار. ويشارك في عملية البحث أيضا أفراد من شرطة التبت والعسكريون.

وأفادت وزارة الداخلية الهندية سابقا بأن انهيار كتلة الجليد الذي وقع في 7 فبراير الجاري أدى إلى ارتفاع نسبة المياه في نهر ريشيغانغا بشكل كبير، الأمر الذي أغرق محطة ريشيغانغا لتوليد الطاقة الكهرومائية بطاقة 13.2 ميغاوات. وألحق الفيضان المفاجئ أيضا ضررا بمحطة كهرومائية أخرى تقوم ببنائها شركة "NTPC" (وهي أكبر شركة طاقة في الهند) بطاقة 520 ميغاوات، والتي تقع على هضبة تابوفان على نهر دخاوليغانغ.

المصدر: نوفوستي