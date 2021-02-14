ارتفاع عدد قتلى انهيار كتلة جليد في الهند إلى 41

قال مركز الرد على حالات الطوارئ في الهند، إن عدد القتلى من انهيار كتلة جليد في ولاية أوتاراخند، ارتفع إلى 41 شخصا.

ووفقا لوزارة الداخلية الهندية، أدى انهيار كتلة جليدية في 7 فبراير، إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر ريشيجانجا، مما أدى إلى جرف وغمر محطة كهرومائية في المنطقة تحمل نفس الاسم.

#सर्च_अभियान_फायर_रेस्क्यू_यूनिट_जनपद_रुद्रप्रयाग

फायर सर्विस रेस्क्यू यूनिट रुद्रप्रयाग LFM सतीश कुमार के नेतृत्व में Fire Service team एवं SDRF व ITBP टीम डेली सर्च/खोजबीन को जारी रखते हुए आज शिवानंदी निरवाली गांव भैरव मंदिर के नीचे एक अज्ञात महिला का शव का रेस्क्यू करते हुए। pic.twitter.com/gw7qDCjgwI — Fire and Emergency Services- Uttarakhand Police (@UKFireServices) February 11, 2021

وكان لهذا الطوفان المفاجئ تأثير سلبي على مشروع بناء محطة كهرومائية تابعة لـ NTPC (أكبر شركة طاقة هندية) في تابوفان على نهر داوليجانجا.

Search Operation by Uttarakhand Fire Service and SDRF pic.twitter.com/cbDrtADq6U — Fire and Emergency Services- Uttarakhand Police (@UKFireServices) February 11, 2021

ووفقا لأحدث المعطيات، يعتبر 164 شخصا في عداد المفقودين. وتشارك في عملية البحث عنهم، فرق الإنقاذ المحلية ووحدات الجيش.

المصدر: نوفوستي