بعد أن قالت إنه يثير اشمئزازها.. ترامب يرفض لقاء نيكي هايلي

طلبت السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لقاء الرئيس السابق دونالد ترامب، إلا أنه رفض لقاءها بعدما انتقدته واتهمته بتحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول.

والتقى ترامب بمسؤولين آخرين في الحزب الجمهوري، في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا منذ أن انتهت ولايته، بما في ذلك زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن مكارثي.

وهايلي التي تركت إدارة ترامب في العام 2018، بقيت مؤيدة له ودعمت محاولة إعادة انتخابه لولاية ثانية، وتوقع المطلعون على الحزب الجمهوري أنها ستكون مرشحة محتملة في الانتخابات التمهيدية لعام 2024.

ولكنها منذ اقتحام الكابيتول في السادس من يناير الماضي، انتقدت هايلي بشدة دور ترامب في ذلك، دون أن تنفصل تماما عن الرئيس السابق وقاعدته السياسية.

وبعد أن هاجمته في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو"، قائلة: "نحتاج إلى الاعتراف بأنه خذلنا.. لقد سار في طريق لم يكن عليه أن يسلكه، ولم يكن علينا السير وراءه، والإصغاء إليه... هو هنا يثير الاشمئزاز".

سعت هايلي منذ ذلك الحين إلى تسوية الأمور مع ترامب، وانتقدت إجراءات المساءلة ضده في وقت سابق من هذا الشهر، وكتبت مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" ألقت فيه باللوم على وسائل الإعلام في تسببب الانقسامات بين الجمهوريين.

المصدر: The Hill + "بوليتيكو"