هزة أرضية بالقرب من جزر فرنسية في المحيط الهادئ

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية برصدها هزة بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر بالقرب من جزر لويالتي جنوب غربي المحيط الهادئ.

وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن بؤرة الهزة كانت على عمق 12.6 كم، ووقعت جنوب شرقي الجزر المذكورة.

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وتجدر الإشارة إلى أن جزر لويالتي تابعة إداريا لكاليدونيا الجديدة، إحدى المناطق الفرنسية ما وراء البحار ويبلغ عدد سكانها أكثر من 18 ألف شخص.

وكانت هذه المنطقة قد شهدت هزة قوية الأسبوع الماضي أيضا، مما دفع سلطات نيوزيلندا لنشر تحذير يدعو السكان لتجنب المناطق الساحلية.

المصدر: رويترز