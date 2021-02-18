الخزانة الأمريكية تؤكد أهمية العلاقات مع السعودية

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خلال اتصال مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الأربعاء، على أهمية العلاقات الثنائية مع الرياض.

كما أكدت جانيت يلين على ضرورة التصدي للتحديات الشاقة المتمثلة في إنهاء جائحة كوفيد-19، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي، ومكافحة التفاوت في الدخل، والتصدي بقوة لخطر تغير المناخ.

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وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد قال إن الولايات المتحدة ستتعاون مع السعودية حيث تتلاقى مصالح البلدين.

وأضاف أن بلاده لن تتغاضى عن التوضيح أو الدفاع عن المصالح والقيم.

والثلاثاء، أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم إعادة تقويم العلاقات الأمريكية مع السعودية.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ستتواصل مع الرياض عبر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستساعد السعودية في تلبية احتياجات الدفاع عن النفس.

ومثلت تصريحات بساكي تغييرا مفاجئا في السياسة الأمريكية عن سابقتها التي ترأسها دونالد ترامب الذي كان صهره ومستشاره الكبير جاريد كوشنر مقربا من ولي العهد السعودي.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض قال إنه لا توجد خطط لاتصال مع السعودية.

المصدر: وكالات