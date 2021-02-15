تقارير إعلامية: ترامب يخطط لجولة دولية لجمع المال قد تشمل السعودية

قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية إن الرئيس السابق دونالد ترامب يخطط لجولة دولية قد تشمل السعودية للحصول على المال، وسط القضايا القانونية التي يواجهها وقرب موعد سداد قروضه.

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وقال مايكل دي أنطونيو المحلل السياسي والاقتصادي في تصريحات للشبكة الأمريكية، إن هناك إشارات مبكرة على أن ترامب يخطط للقيام برحلة دولية لإلقاء الخطابات، مشيرا إلى أنه لن يندهش إذا ذهب ترامب إلى المملكة العربية السعودية أو غيرها من دول الخليج للحصول على الأموال.

ولفت دي أنطونيو إلى أن ترامب سيعود إلى الولايات المتحدة بعد رحلته وسيركز على المجموعات الحزبية لجمع المساهمات المالية، لأنها ستكون مصدر تدفق للإيرادات التالية له.

ورغم أن مجلس الشيوخ برأ ترامب من تهمة "التحريض على التمرد"، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق لا يزال يواجه قضايا قانونية، الأمر الذي يستوجب عليه "أن يدفع للمحامين حيث يواجه مشكلات مالية تحوم مع اقتراب موعد سداد قروضه"، بحسب ما ذكر دي أنطونيو.

وختم دي أنطونيو مشيرا إلى أن ترامب "يجب أن يركز على صنع المال، وبطريقة أو بأخرى فإنه سينجز ذلك من خلال السياسة أو وسائل الإعلام".

المصدر: سي أن أن