الخارجية الفرنسية: القوى الأوروبية ستجري محادثات مع بلينكن حول إيران

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن القوى الأوروبية ستجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بشأن إيران غدا الخميس.

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يأتي ذلك، بينما أعلن بلينكن أمس أن الطريق إلى الدبلوماسية صار مفتوحا الآن مع إيران، لكن طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال لتعهداتها.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن طهران أخطرتها بتعليقها إجراءاتها الطوعية بموجب الاتفاق النووي بما فيها البروتوكول الإضافي، اعتبارا من الـ23 من فبراير.

وقالت الوكالة إن مديرها رافائيل غروسي اقترح السفر لإيران للتوصل إلى حل يسمح للوكالة بمواصلة أنشطة الرقابة الأساسية.

المصدر: أ ف ب