بلينكين: الطريق إلى الدبلوماسية باتت الآن مفتوحة مع إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الطريق إلى الدبلوماسية صار مفتوحا الآن مع إيران، لكن طهران لا تزال بعيدة عن الامتثال لتعهداتها.

وقال بلينكن: "إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي وفعلنا الشيء ذاته، فإننا بحاجة للعمل على اتفاق أطول وأكثر صرامة".

وأشار بلينكن، إلى أن "هناك حاجة لمعالجة قضايا تتعلق ببرنامج صواريخ إيران الباليستية وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وتابع: "في الوقت الحالي، تحدث الرئيس جو بايدن بشكل واضح وعلني ومتكرر عن موقفنا.. دعونا نرى رد فعل إيران، إن صدر".

وأكدت الخارجية الإيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن "طهران ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي بحلول 21 فبراير في حال عدم رفع العقوبات وعدم التزام أطراف الاتفاق النووي بتعهداتهم".

المصدر: "رويترز"