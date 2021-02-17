زعيم كوريا الشمالية يحصل على لقب جديد باللغة الإنجليزية!

استخدم الإعلام الكوري الشمالي لقب "president" رسميا للزعيم كيم جونغ-أون، بدلا من "chairman"، بحركة وصفها إعلام الجنوب بأنها تهدف لتحسين صورة البلاد وتصويرها كدولة طبيعية.

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واستخدمت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اللقب الجديد للمرة الأولى في مقال باللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، خلال تغطية إخبارية لرسالة قائد كوبا إلى الزعيم كيم.

كما أشارت الوكالة يوم الأربعاء إلى كيم بلقب "رئيس president" في تقرير حول زيارته إلى قصر كومسوسان بمناسبة الذكرى 79 لميلاد والده الراحل كيم جونغ-إيل.

واعتاد الإعلام الشمالي على استخدام لقب "رئيس هيئة شؤون الدولة chairman"، وهي أعلى هيئة حاكمة بالشمال، لقبا رئيسيا لكيم باللغة الإنجليزية.

واستخدم أيضا لقب "الأمين العام" لحزب العمال الحاكم بعدما منح كيم اللقب الجديد خلال مؤتمر الحزب الشهر الماضي.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن خبراء قولهم إن استخدام اللقب الجديد ربما يتماشى مع مجهودات الشمال لتقديم نفسه كـ"دولة طبيعية" إلى المجتمع الدولي.

وقال هونغ مين، الباحث في المعهد الكوري الوطني للتوحيد إنه "يبدو أن الشمال استبدل لقب "chairman" بلقب "president"، لأن اللقب الأخير أكثر تمثيلا لرؤساء الدول على المستوى العالمي"، مضيفا أن "تغيير اللقب ربما يهدف إلى إلقاء الضوء على مرتبة كيم كرئيس للدولة أمام العالم، بشكل يختلف عن لقب "الأمين العام" الذي يركز على دوره كقائد للحزب الحاكم".

المصدر: يونهاب