الزعيم الكوري الشمالي يزور ضريح والده في ذكرى ميلاده دون احتفالات ضخمة

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، بأن الزعيم كيم جونغ أون، زار ضريح والده الراحل كيم جونغ إيل، في بيونغ يانغ اليوم الثلاثاء، لإحياء ذكرى عيد ميلاده.

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن "كيم" زار قصر الشمس "كومسوسان"، حيث يرقد جثمان الزعيم السابق كيم جونغ إيل، إلى جانب جثمان "كيم إيل سونغ، الزعيم المؤسس لكوريا الشمالية وجد الزعيم الحالي.

ولم يتخلف كيم، عن زيارة ضريح والده منذ توليه لمنصبه في أواخر عام 2011، ويقول المراقبون إن كوريا الشمالية تحتفل على ما يبدو بالذكرى التاسعة والسبعين بطريقة هادئة، وسط الحملة الوطنية لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وتصادف اليوم الثلاثاء، الذكرى التاسعة والسبعين لميلاد الزعيم الراحل والد الزعيم الحالي كيم جونغ أون. وتنظم كوريا الشمالية عادة احتفالات ضخمة وعروضا عسكرية، للاحتفال بذكرى تلك المناسبات الوطنية.

وقالت وزارة الوحدة في سيئول، إنه يبدو أن كوريا الشمالية قلصت احتفالها بعيد ميلاد الزعيم الراحل، في ضوء حملة مكافحة الجائحة المستمرة، ولكن ليس بقدر ما كان الوضع في العام الماضي، عندما كانت في حالة تأهب قصوى ضد تفشي الوباء.

المصدر: "يونهاب"