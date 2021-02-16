أذربيجان تسلم قره باغ جثث 106 قتلى

أكد زعيم إقليم قره باغ أريك هاروتيونيان، أن باكو سلمت الإقليم جثث 106 أشخاص قتلوا خلال المعارك في المنطقة.

وقال: "على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في إطار التعاون في القضايا الإنسانية، وبوساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية، سلمنا الجانب الأذربيجاني جثث 106 أشخاص قتلوا خلال حرب الـ44 يوما".

وأضاف: "يتواصل العمل على البحث عن جثث القتلى والمفقودين خلال الحرب الأخيرة".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، بدأ الجانبان في بذل الجهود للبحث عن رفات قتلى حرب التسعينات من الجانبين الأرميني والأذربيجاني وتبادلها".

РУС ⬇️ Հարգելի ՛ հայրենակիցներ Մարդասիրական հարցերի շուրջ համագործակցության շրջանակում ձեռք բերված պայմանավորվածության... Опубликовано Արայիկ Հարությունյան Arayik Harutyunyan Вторник, 16 февраля 2021 г.



وتوصل الجانبان الأرميني والأذربيجاني إلى اتفاق رعته روسيا لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وجثث القتلى.

كما سلمت يريفان مناطق كيلبجار ولاشين وأغدام إلى باكو، وانتشرت قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.

المصدر: "نوفوستي"