يريفان تدعو باكو إلى حل قضية الأسرى

دعا وزير الخارجية الأرمني آرا أيفازيان، أذربيجان، إلى حل قضية الأسرى في أسرع وقت ممكن.

وقال أزيفازيان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "للحديث عن الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، يجب أولا وقبل كل شيء خلق جو من الثقة. ويمكن تهيئة هذا الجو، أولا وقبل كل شيء إذا تم إطلاق سراح سجنائنا. أعتقد أن على أذربيجان أن تفهم .. وإذا استمرت التكهنات حوله فإنني متأكد من أن هذه القضية قد تصبح مشكلة بالنسبة لأذربيجان".

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وأضاف الوزير أن مجموعة العمل المشتركة بين الإدارات المعنية بأسرى الحرب والتي تم إنشاؤها في أرمينيا تعمل بشكل يومي، "ترون أن الضغط الدولي يتزايد كل يوم. آمل أن تتفهم أذربيجان الحاجة إلى حل مبكر للقضية".

يذكر أنه في نهاية سبتمبر من العام الماضي نشبت اشتباكات في إقليم قره باغ بين الطرفين الأرمني والأذري أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى بين صفوف المدنيين.

وقام الطرفان بعدة محاولات للتوصل إلى هدنة، وتم التوصل إلى اتفاق ليلة 10 نوفمبر بوساطة موسكو، اتفقت خلاله أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار تماما وتبادل الأسرى وجثث القتلى.

كما سلمت أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق، وانتشرت قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين طرفي النزاع، وكذلك على طول ممر لاتشين الواصل بين قره باغ وأرمينيا.

المصدر: نوفوستي