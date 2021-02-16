استطلاع: 25٪ من الإسرائيليين الذين لم يتلقوا اللقاح يرفضون تطعيمهم ضد كورونا

أجرت القناة الـ12 الإسرائيلية استطلاعا للرأي كشف أن حوالي 25٪ من الإسرائيليين الذين لم يتلقوا لقاح كورونا يرفضون تطعيمهم.

وبين المستجيبين للاستطلاع، قال 41٪ إنهم يخشون الآثار الجانبية المحتملة للقاح، و30٪ غير متأكدين من فعالية اللقاح، و27٪ سيتم تطعيمهم قريبا.

فيما ذكر 10٪ أن السبب هو معلومات وسائل التواصل الاجتماعي وقال 4٪ أن الحوافز غير كافية.

وعند سؤالهم عما إذا كانت القيود المخطط فرضها على الأنشطة المختلفة لأولئك الذين لا يتلقون التطعيم قد تقنعهم بالحصول على اللقاح، قال 46٪ لا، وقال 31٪ نعم، وقال 23٪ إنهم لا يعرفون.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"