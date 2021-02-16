مصدران: تركيا تبحث تخفيف قيود "كوفيد-19" مناطقيا

أكد مسؤولان تركيان أن الحكومة تبحث خطة لتخفيف بعض حالات حظر التجول والقيود على المطاعم والمدارس في مناطق تكون فيها الإصابات أخف، وأن مجلس الوزراء سيناقش التفاصيل غدا الأربعاء.

وأشار المسؤولان، إلى أن "وزارة الصحة بدأت نشر مزيد من التفاصيل بخصوص عدد حالات الإصابة في الأقاليم أمس الاثنين، وهي بيانات قد توجه لإعادة فتح المطاعم والمقاهي إضافة للمدارس، ويمكن لهذه البيانات أيضا أن تتسبب في تشديد القيود في مناطق بعينها".

ويتجاوز العدد الرسمي لوفيات فيروس كورونا في تركيا 27500 حالة، ورغم بدء عمليات التطعيم الشهر الماضي، فإن عدد الإصابات اليومية الجديدة ما زال بين 6- 8 آلاف حالة.

وقال أحد المسؤولين: "ستناقش مسألة تخفيف بعض القيود في بعض الأقاليم، على سبيل المثال قد تتخذ خطوات مثل تقصير مدة حظر التجوال وفتح المطاعم والمقاهي وفقا لتوجيهات، لا سيما في المدن الكبرى".

وأضاف: "أولوية الحكومة هي خفض عدد الإصابات اليومية".

المصدر: "رويترز"