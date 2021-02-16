موقع "غلوبس": قراصنة أتراك يخترقون اجتماعا إسرائيليا

ذكر موقع "غلوبس" الإسرائيلي أن مجموعة من "القراصنة" الأتراك سيطرت على اجتماع عام لاتحاد منتجي الألبان في إسرائيل، الذي تم إجراؤه صباح أمس الاثنين، عن طريق تطبيق "زوم".

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وأفاد الاتحاد ضمن بيان بأنه خلال السيطرة على الاجتماع الذي شارك به المئات من مربي الأبقار والأغنام في إسرائيل، بهدف انتخاب أعضاء مجلس، قام القراصنة الأتراك برفع الأعلام التركية، وتوجيه مسدسات بلاستيكية نحو المشاركين في الاجتماع من خلال نوافذ "زوم".

كما أشار بيان الاتحاد إلى أن "القراصنة" أطلقوا وكتبوا شعارات معادية لإسرائيل ومؤيدة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حين أنه تم استئناف الاجتماع مرة أخرى في ساعات ما بعد الظهر.

من جانبه، قال ليئور سمحا، المدير العام لاتحاد منتجي الألبان في إسرائيل: "الحديث يدور هنا عن حدث مفاجئ، لكنه لن يمنع المئات من منتجي الألبان، من اختيار مجلس، في عملية ديمقراطية بشكل كامل".

وأضاف: "آمل أن يوفر هذا الحدث مادة للتفكير ممن نطلب بشكل متكرر فتح البوابة لاستيراد منتجات زراعية تركية، مع تقوية اقتصادات معادية للصهيونية، على حساب الصناعات الزراعية الصهيونية".

المصدر: "I24NEWS"