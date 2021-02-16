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إسرائيل: نحو 4 ملايين شخص تلقوا التطعيم ضد كورونا ونخطط لشراء ملايين اللقاحات

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إسرائيل: نحو 4 ملايين شخص تلقوا التطعيم ضد كورونا ونخطط لشراء ملايين اللقاحات
Reuters
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تجري إسرائيل محادثات متقدمة لشراء جرعات من شركتين أخريين، تعمل لقاحاتها بتقنية مختلفة عن تلك التي وصلت إلى إسرائيل حتى الآن .

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والهدف حسب ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، هو شراء جرعات لقاح تعمل بتقنيات مختلفة عن تلك الخاصة بشركة "Pfizer" و"Moderna" من أجل تنويع مخزون اللقاحات والاستعداد للمستقبل.

وأكد وزير المالية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أن بلاده تعتزم شراء ملايين جرعات اللقاح استعدادا لاحتمال أن يتم تطعيم المواطنين الإسرائيليين ضد الفيروس في العام المقبل، وقال "هناك نية لعملية مكثفة للغاية لشراء عشرات الملايين من جرعات اللقاح".

وفي غضون ذلك، تلقى نحو 4 مليون إسرائيلي التطعيم ضد فيروس كورونا، ولوحظ أمس الاثنين، ارتفاع بالعدد اليومي ممن تلقوا التطعيم حيث بلغ 156 ألفا، في ارتفاع هو الأول منذ أكثر من أسبوعين، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إيدلشتاين "الآن بات الأمر رسميا، من لا يحصل على التطعيم سيبقى في الخلف، حيث ستمنح امتيازات للمطعمين ومن تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، وهي امتيازات تمكنهم من التسوق ودخول المجمعات التجارية واستعمال واستخدام المرافق السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية".

المصدر: معا+timesofisrael

 

 

 

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