إسرائيل تخفف قيود كورونا على متلقي لقاح كورونا

أعلنت إسرائيل أنها ستخفف القيود على الأنشطة التجارية اعتبارا من الأحد، بإعادة فتح الفنادق والصالات الرياضية لمن تم تطعيمهم أو أصيبوا بكورونا وشفيوا منه.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيتم السماح بإعادة فتح المراكز التجارية والأسواق المفتوحة والمكتبات والمتاحف يوم الأحد.

وأضاف أنه سيتسنى يوم الأحد للإسرائيليين الذين يحملون "جواز السفر الأخضر" أو شهادة الحصانة المفترضة من كورونا، المعروضة على تطبيق وزارة الصحة الإسرائيلية، دخول المرافق الترفيهية مثل صالات الألعاب الرياضية والفنادق.

وبعد حصول حوالي 43 في المئة من الإسرائيليين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة "فايزر"، تمضي إسرائيل قدما في تخفيف تدريجي لإجراءات العزل العام التي تم فرضها في 27 ديسمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"