بيلوسي: الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق باقتحام أنصار ترامب للكابيتول
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.
وقالت بيلوسي إنه "من أجل حماية أمننا، ستكون خطوتنا التالية تشكيل لجنة خارجية مستقلة شبيهة بلجنة أحداث 11 سبتمبر للتحقيق والكشف عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 6 يناير 2021 على مجمع الكابيتول الأمريكي".
وكانت بيلوسي قد دعت في السابق إلى تشكيل مثل هذه اللجنة، وقالت إنها تعتقد أن هناك حاجة إليها.
🚨BREAKING: @SpeakerPelosi calls for 9/11-style commission to investigate the Capitol #insurrection.— Dena Grayson, MD, PhD (@DrDenaGrayson) February 15, 2021
Follow the money of who bankrolled the #Sedition rally.🧐#GOPSedition#TrumpIsGuilty#TrumpInsurrectionpic.twitter.com/tM7N6DiTa1
المصدر: CNN