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بيلوسي: الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق باقتحام أنصار ترامب للكابيتول

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بيلوسي: الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق باقتحام أنصار ترامب للكابيتول
Reuters
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

وقالت بيلوسي إنه "من أجل حماية أمننا، ستكون خطوتنا التالية تشكيل لجنة خارجية مستقلة شبيهة بلجنة أحداث 11 سبتمبر للتحقيق والكشف عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي الذي وقع يوم 6 يناير 2021 على مجمع الكابيتول الأمريكي".

وكانت بيلوسي قد دعت في السابق إلى تشكيل مثل هذه اللجنة، وقالت إنها تعتقد أن هناك حاجة إليها.

المصدر: CNN

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