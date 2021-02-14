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تضارب الأنباء حول مقتل زعيم حركة "طالبان" الأفغانية بانفجار في باكستان

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تضارب الأنباء حول مقتل زعيم حركة
irna.ir/news
زعيم حركة طالبان الأفغانية هبة الله آخوند زاده
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نقلت صحيفة "هشت صبح" الأفغانية عن مصادر باكستانية قولها إن زعيم حركة "طالبان" الأفغانية الملا هب الله أخوندزاده قتل في انفجار، من دون أن يؤكد أي مصدر رسمي أو ينفي حتى الآن النبأ.

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وذكرت الصحيفة الأفغانية، أن المصادر قالت إن الانفجار وقع في منطقة محمية في منطقة "شالو بافاري" بمدينة كويتا في إقليم بلوشستان الباكستاني.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن سيارة مفخخة انفجرت في تجمع لـ"طالبان" في منطقة شمتال بإقليم بلخ، مما أسفر عن مقتل عدد من أعضاء الحركة وإصابة آخرين.

وبحسب التقارير، فقد أدى انفجار أمس في مسجد بمحافظة بلخ إلى مقتل 30 من أعضاء "طالبان"، بينهم 6 أجانب.

 

المصدر:  وكالة إيرنا الإيرانية

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