الدفاع الأفغانية: مقتل العشرات من مسلحي "طالبان" جراء انفجار داخل مسجد في ولاية بلخ

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم السبت أن 30 من عناصر حركة "طالبان"، منهم ستة أجانب، قتلوا جراء انفجار هز مسجدا في منطقة دولت آباد بولاية بلخ شمال البلاد.

وذكرت الوزارة أن الانفجار دوى خلال تدرب عناصر "طالبان" على تصنيع عبوات ناسفة.

The Defense Ministry says 30 Taliban fighters, incl. 6 foreign nationals, were killed in an explosion at a mosque in Dawlat Abad district, Balkh province.



The ministry says the militants had gathered there for “bomb-making training.”



Taliban has not commented on the incident. — TOLOnews (@TOLOnews) February 13, 2021

ولم تعلق "طالبان" حتى الآن على الحادث.

ويأتي ذلك وسط توترات أمنية متصاعدة، حيث تم رصد سلسلة انفجارات ومواجهات جديدة في مختلف أنحاء أفغانستان.

وأعلنت وزارة الدفاع أن 153 من عناصر "طالبان" قتلوا وأصيب 23 آخرون على الأقل ضمن عملياتها في ولايات قندهار وننغرهار وبلخ وزابل ووردك وخوست وقندوز وهلمند خلال الساعات الـ24 الماضية.

في المقابل، أكدت وزارة الداخلية إصابة 12 من عناصر الشرطة جراء هجوم نفذ بسيارة مفخخة في منطقة أرغنداب بولاية قندهار صباح اليوم.

كما أعلن عضو مجلس ولاية كونر، دين محمد، أن خمسة من عناصر الشرطة، بينهم قيادي، قتلوا جراء تفجير سيارتهم في منطقة تشابا دره مساء أمس الجمعة.

كما أعلنت شرطة ننغرهار عن إصابة ثلاثة مدنيين جراء انفجار استهدف سيارة للشرطة في مدينة جلال آباد صباح اليوم.

ولم تتبن أي جهة بعد هذه الاعتداءات.

المصدر: طلوع نيوز + RT