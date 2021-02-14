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الولايات المتحدة تهدد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في المطارات الأمريكية

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الولايات المتحدة تهدد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في المطارات الأمريكية
RT
الولايات المتحدة تهدد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط المطارات أمريكية
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هددت الولايات المتحدة بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في المطارات الأمريكية إن لم تتراجع تل أبيب عن قرار منع استقبال الطائرات الأجنبية.

وحظرت إسرائيل على شركات طيران أجنبية بما فيها أمريكية إجلاء الإسرائيليين العالقين في دول العالم مع الإغلاق الثالث.

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وأثار قرار إسرائيل غضب وزارة المواصلات الأمريكية، حيث اعتبرت أن إسرائيل تخرق بذلك اتفاق "الأجواء المفتوحة" بين البلدين.

وينص الاتفاق بهذا الخصوص على أنه يسمح بتسيير طائرات "العال" فقط خلال فترات الطوارئ، إلا أن الجانب الأمريكي اعتبر أن الفترة الحالية ليست حالة طوارئ كما في حالة الحرب.

وحسب "قناة 12" العبرية مرر مسؤولون في إدارة الرئيس الجديد جو بايدن رسالة إلى إسرائيل ورد فيها: "هل أنتم بحاجة إلى أزمة مع الإدارة الجديدة؟ اسمحوا لطيراننا السفر إلى إسرائيل".

وتخشى إسرائيل من أن تحذو دول أخرى حذو الولايات المتحدة، وأن تهدد بوقف الرحلات الإسرائيلية.

المصدر: "قناة 12" العبرية 

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