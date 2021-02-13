سفير إسرائيل في واشنطن: نتنياهو غير منزعج لعدم اتصال بايدن به حتى الآن

قال سفير إسرائيل في واشنطن إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لا يشعر بالانزعاج لعدم اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن به حتى الآن، في محاولة للتقليل من أهمية عدم حدوث اتصال مباشر.

وثارت التكهنات حول أن الرئيس الديمقراطي قد يشير إلى استيائه من العلاقات الوثيقة التي أقامها نتنياهو مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي اتصل بنتنياهو بعد يومين من تنصيبه في عام 2017.

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وقال السفير جلعاد إردان لمحطة "إن 12" الإسرائيلية إن "رئيس الوزراء غير قلق بشأن موعد المحادثة".

وأضاف أن بايدن لديه قضايا عاجلة يتعامل معها مثل جائحة فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية.

ونفى البيت الأبيض يوم الجمعة أن يكون بايدن قد تعمد تجاهل نتنياهو وعدم إدراجه حتى الآن على قائمة الاتصالات الهاتفية بالزعماء الأجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير.

وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة للصحفيين إن الزعيمين سيتحدثان قريبا.

واتصل بايدن بالعديد من الزعماء الأجانب من بينهم زعماء روسيا والصين وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك.

المصدر: رويترز