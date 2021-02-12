البيت الأبيض: بايدن لا يتجاهل نتنياهو

نفى البيت الأبيض أن يكون الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعمد تجاهل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لعدم إدراجه حتى الآن في قائمة اتصالات أجراها بايدن مع قادة أجانب منذ توليه منصبه.

وكان غياب الاتصال المباشر بين الرئيس الأمريكي الديمقراطي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني سببا في تكهنات في إسرائيل وبين خبراء الشرق الأوسط بأن الإدارة الأمريكية الجديدة ربما تشير بذلك إلى إستيائها من العلاقات الوثيقة التي ربطت نتنياهو بسلف بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في إفادة للصحفيين ردا على سؤال عن موعد المحادثة المحتمل "إن بايدن يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو.. بوسعي أن أؤكد لكم أن ذلك سيحدث قريبا، لكن لا أعرف موعدا أو جدولا زمنيا محددا الآن".

وعندما سئلت هل كان يقصد بتأخير الاتصال تجاهل نتنياهو ردت قائلة "ليس تجاهلا متعمدا، فرئيس الوزراء نتنياهو هو شخص يعرفه الرئيس بايدن منذ فترة"، مضيفة أن بايدن "يتطلع لإجراء المحادثة".

وكان ترامب، وسلفه باراك أوباما الذي شغل بايدن في إدارته منصب نائب الرئيس، اتصلا بنتنياهو خلال أيام من توليهما الرئاسة.

المصدر: رويترز