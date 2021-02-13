بريطانيا تسرّح 10 آلاف عسكري

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت أن الجيش سوف يخفض عدد منتسبيه بواقع نحو 10 آلاف فرد ليصل إلى 72 ألفا و500 فرد بدوام كامل على مدار العقد المقبل.

وذكرت صحيفتا "ذا تايمز" و"ديلي تليغراف" أن الوفورات الناجمة عن تقليص العدد سوف تستخدم لتمويل شراء معدات عسكرية إضافية وأن خفض عدد الأفراد سوف يتم من خلال عدم التعيينات في المناصب التي ستصبح شاغرة.

ولدى جيش بريطانيا العضو بحلف شمال الأطلسي، 82 ألف جندي حتى الأول من أكتوبر 2020، فيما بلغ العدد الفعلي 80 ألفا و760 بالإضافة إلى نحو 33 ألفا من سلاح الجو والبحرية.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية