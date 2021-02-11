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رئيس تركمانستان يعين نجله نائبا لرئيس الوزراء

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رئيس تركمانستان يعين نجله نائبا لرئيس الوزراء
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سردار بردي محمدوف، نجل الرئيس التركماني قربان قولي بردي محمدوف
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عين رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف نجله سردار بردي محمدوف نائبا لرئيس الوزراء.

كما تم منح نجل الرئيس عضوية مجلس الأمن القومي التركمانستاني، وتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة العليا، أهم جهاز حكومي للرقابة على الشؤون المالية والاقتصادية.

وأعفي بردي محمدوف الأب نجله من منصب وزير الصناعة والإنشاء الذي شغله منذ فبراير 2020.

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وفي وقت سابق كان سردار بردي محمدوف البالغ 39 عاما حاكما لأحد أقاليم تركمانستان، ونائبا لوزير الخارجية ورئيسا للجنة الشؤون القانونية في البرلمان.

وتشير التقارير الإعلامية الغربية إلى أن قربان قولي بردي محمدوف (63 عاما) الذي يحكم تركمانستان منذ 2006، يهيئ نجله الوحيد لرئاسة البلاد خلفا له.

المصدر: سبوتنيك+RT

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