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رئيس تركمانستان يفند شائعات وفاته بقيادة سيارة سباقات

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رئيس تركمانستان يفند شائعات وفاته بقيادة سيارة سباقات
Reuters POOL New
رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف
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فند رئيس تركمانستان قربان قولي بردي محمدوف شائعات وفاته، حيث ظهر على التلفزيون الرسمي وهو يقود سيارة سباقات نحو حفرة مشتعلة بالغاز معروفة باسم "بوابة الجحيم".

وبث التلفزيون الرسمي يوم الأحد تقريرا عن عطلة بردي محمدوف وأظهرته وهو يقود سيارة السباق صوب الحفرة المشتعلة في وسط صحراء قره قوم.

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كما أظهر التقرير الرئيس وهو يرتدي ملابس تشبه الزي العسكري وقبعة خلال لعبه للبولينغ وتمكن من تسجيل ثلاث ضربات مما دفع حضورا من أتباعه المرتدين لملابس رياضية متطابقة للوقوف والتصفيق.

وتناقل بعض وسائل الإعلام أنباء حول وفاة الرئيس التركماني في ظل غيابه عن المناسبات العامة منذ أواخر يوليو الماضي.

ونفت السلطات التركمانية صحة تلك الأنباء، مؤكدة أن الرئيس يقضي إجازته.

المصدر: رويترز

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