سفارة تركمانستان لدى موسكو تنفي صحة أنباء تفيد بوفاة رئيس البلاد قربان قولي بيردي محمدوف

نفت سفارة جمهورية تركمانستان لدى موسكو صحة ما أوردته بعض وسائل الإعلام حول وفاة رئيس البلاد قربان قولي بيردي محمدوف.

ونقلت وكالة "تاس" عن مسؤول في السفارة التركمانستانية قوله إن "هذه التقارير ليست إلا كذبة مطلقة، ونحن ندحضها".

وكانت مواقع إخبارية غير رسمية في تركمانستان قد تداولت أنباء تفيد بوفاة رئيس الدولة، والذي لم يظهر علنا منذ نحو أسبوعين، وسط شائعات عزت غيابه إلى مغادرته إلى ألمانيا لأسباب عائلية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن بيردي محمدوف البالغ 62 عاما، لم يظهر علنا منذ الخامس من يوليو الحالي. وكان التلفزيون الرسمي التركمانستاني قد أعلن يوم 15 يوليو، أن الرئيس أخذ إجازة وغادر البلاد، وينوي قضاء وقت مع العائلة وإتمام تأليف كتاب، وعرضت تقريرا يظهره مع أفراد من عائلته، ومنذ ذلك الوقت لم تورد وسائل الإعلام الرسمية أي معلومات حوله.

ولاحقا، لوحظت إحدى الطائرات الرئاسية في ألمانيا، فيما ذكرت تقارير أن بيردي محمدوف موجود في ألمانيا، للبقاء إلى جانب والدته التي نقلت قبل فترة إلى هناك لتلقي العلاج بعد تدهور حاد لحالتها الصحية.

وقالت تقارير أخرى استنادا إلى مصادر مطلعة إن رئيس تركمانستان الذي يحكم البلاد منذ أواخر 2006، توفي في الـ20 من يوليو جراء إصابته بفشل كلوي حاد.

المصدر: RT + وكالات