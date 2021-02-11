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تركيا: مستعدون لمشاركة معلوماتنا على صعيد الناتو مع العراق

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تركيا: مستعدون لمشاركة معلوماتنا على صعيد الناتو مع العراق
Reuters
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الخميس، إن أنقرة مستعدة لدعم الجيش العراقي عبر مشاركة المعلومات والخبرات التي تمتلكها على صعيد حلف شمال الأطلسي.

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وأضاف وزير الدفاع التركي في كلمة له خلال "مناورات شتاء 2021" التي تجريها القوات المسلحة التركية مع نظيرتها الأذربيجانية في ولاية قارص شرقي تركيا، أنه "يجب أن نكون مستعدين لجميع أنواع التهديدات والمخاطر".

من جهة أخرى، قال أكار إن على الجميع أن يدركوا دور تركيا وقواتها المسلحة في الوصول إلى المرحلة الراهنة في ليبيا.

وعن التوتر شرق المتوسط، قال أكار إن على اليونان تجنب التوتر والتخلي عن لغة التهديد لأنها لا تستطيع الوصول لأي هدف عبر هذا السلوك، داعيا الجهات المعنية بقضايا قبرص وبحري إيجة والمتوسط، للتحلي بالموضوعية وتقييم المشاكل في إطار العقل والمنطق والحكمة.

المصدر: الأناضول 

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