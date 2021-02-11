إسبانيا.. مصاب بكورونا يحرق المستشفى الذي يعالجه

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أحد المصابين بفيروس كورونا، أشعل حريقا في مستشفى بويرتا ديل مار بمدينة قادش جنوب البلاد، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد في الحادث.

وذكرت صحيفة "دياريو دي كاديز" أن الحريق اندلع في الطابق السادس من المستشفى.

وقال مصدر في المستشفى للصحيفة إن الحريق اشتعل من قبل مريض مصاب بفيروس كورونا، قيل إنه أشعل النار في فراشه.

وبحسب الصور التي التقطت من مكان الحادث والتي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن الحريق اجتاح جناحين من المستشفى على الأقل.

Las llamas desde la sexta planta del Hospital Puerta del Mar de Cádiz pic.twitter.com/KwVhoAhtQe — Pedro Espinosa (@pedrofespinosa) February 10, 2021

فيما أوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتقل من قبل ضباط إنفاذ القانون.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.

Incendio en el Hospital Puerta del Mar de #Cádiz. En estos momentos. Ya está allí un equipo de @CSurNoticias y @CanalSurRadiopic.twitter.com/d8qSPJgDOk — Javier Benitez (@javiebenitez) February 10, 2021

المصدر: "سبوتنيك"