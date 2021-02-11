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إسبانيا.. مصاب بكورونا يحرق المستشفى الذي يعالجه

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إسبانيا.. مصاب بكورونا يحرق المستشفى الذي يعالجه
AFP OSCAR DEL POZO
مستشفى للعلاج من كورونا في إسبانيا
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أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن أحد المصابين بفيروس كورونا، أشعل حريقا في مستشفى بويرتا ديل مار بمدينة قادش جنوب البلاد، مشيرة إلى أنه لم يصب أحد في الحادث.

وذكرت صحيفة "دياريو دي كاديز" أن الحريق اندلع في الطابق السادس من المستشفى.

وقال مصدر في المستشفى للصحيفة إن الحريق اشتعل من قبل مريض مصاب بفيروس كورونا، قيل إنه أشعل النار في فراشه.

وبحسب الصور التي التقطت من مكان الحادث والتي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، فإن الحريق اجتاح جناحين من المستشفى على الأقل.

فيما أوضحت الصحيفة أن المشتبه به اعتقل من قبل ضباط إنفاذ القانون.

وأشارت التقارير إلى أن رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث تسلقوا مخرج حريق المستشفى حتى الطابق السادس من أجل إخماد النيران.

المصدر: "سبوتنيك" 

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