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الخارجية الأمريكية: الإدارة الجديدة تتحرك بسرعة من أجل "محاسبة" روسيا

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الخارجية الأمريكية: الإدارة الجديدة تتحرك بسرعة من أجل
Reuters POOL
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الجديدة في واشنطن "تتحرك بسرعة" من أجل "محاسبة" روسيا على ما وصفته بـ "الأنشطة الخبيثة".

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "منذ أول أيام الإدارة الحالية نتخذ خطوات سريعة لنضمن أن تحقق إجراءاتنا لمحاسبة روسيا أهدافها".

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وأضاف أن مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينس تتابع "أعمال روسيا" عن كثب.

ومع ذلك امتنع برايس عن الرد على سؤال ما إذا ستستعجل الولايات المتحدة بفرض عقوبات على روسيا بسبب قضية أليكسي نافالني، في ظل الخلافات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي بشأن روسيا، والتي ظهرت بعد زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل لموسكو.

المصدر: "تاس"

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