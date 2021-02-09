بلينكن: الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات بشأن قضية نافالني

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ "الإجراءات اللازمة" بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال بلينكن في تصريح لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إن الولايات المتحدة "تجري مشاورات وتعمل بشكل وثيق مع الدول الأخرى التي تشعر بالقلق إزاء ما حدث مع نافالني وجميع من سعوا للدفاع عن حقوقهم"، في إشارة إلى المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة بروسيا.

وتعليقا على التسميم المزعوم للمعارض الروسي، قال بلينكن إن هذا "يعتبر انتهاكا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وغيرها من التزامات روسيا، وهذا انتهاك لعقوبات الكونغرس".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية تدرس هذه القضية باهتمام، "وستتخذ الإجراءات اللازمة بعد أن تصل إلى النتائج".

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يذكر أن محكمة موسكو قررت استبدال حكم السجن مع وقف التنفيذ بحكم السجن الفعلي بحق أليكسي لانتهاكه شروط وقف التنفيذ في قضية اختلاس، تم فتحها بحقه في عام 2014. وأصدرت المحكمة في 2 فبراير حكما بالسجن 3.5 سنة بحق المتهم.

وانتقدت الدول الغربية الحكم الصادر بحق نافالني ودعت للإفراج عنه، الأمر الذي اعتبرته موسكو تدخلا في شؤونها الداخلية ومحاولة للضغط على القضاء.

وبشأن العقوبات المحتملة ضد روسيا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي سبب معين لفرض عقوبات، وهي تقوم بذلك دائما "بذرائع مفتعلة".

المصدر: تاس