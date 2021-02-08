نتنياهو يقول إنه يتوقع تلقي مكالمة هاتفية من بايدن قريبا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه يتوقع التحدث عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن قريبا وفي "الوقت الذي يراه (بايدن) مناسبا".

واعتبر نتنياهو أن الرئيس الأمريكي "يقوم بالاتصال بزعماء العالم حسب الترتيب الذي يراه مناسبا ولم يصل إلى الشرق الأوسط بعد".

وشدد على أن "التحالف الإسرائيلي - الأمريكي قوي وكذلك صداقتنا التي استمرت 40 عاما رغم أننا قد لا نتفق على كل شيء"، مذكرا أنه تحدث مع بايدن بعد فوزه مباشرة.

وكان موقع Axios كشف في تقرير سابق أن نتنياهو، يسعى إلى تجنب الخلاف الفوري بشأن إيران مع بايدن، ويأمل بدء الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وكان بايدن قد أعلن أنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الذي توسط فيه الرئيس السابق باراك أوباما بينما كان بايدن نائبه، كما أن علاقة أوباما مع نتنياهو كانت حادة بسبب إلى وجهات نظرهما المتعارضة بشأن إيران.

كما أن هناك تخوفا من توتر العلاقة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية الجديدة، لأن العديد من العاملين فيها كانوا من ضمن فريق أوباما.

المصدر: i24news" + RT"