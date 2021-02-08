ظريف لبايدن: البناء على إخفاقات ترامب لن يولد سوى إخفاقات أخرى

دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التخلي عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب في تعامله مع طهران.

وقال في تغريدة اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي وانتهكته، لهذا يتعين عليها العودة إلى إليه وتطبيق التزاماتها".

وأضاف: "أمام الرئيس بايدن خياران: تطليق سياسات ترامب الفاشلة أو البناء على إخفاقاته. البناء على إخفاقاته لن يولد سوى إخفاقات إضافية".

The US left & violated the nuclear deal. So it's the US that has to return & implement its obligations.



President Biden has a choice: Break with Trump's failed policies, or build on his failures. Building on his failures will only bring further failure. https://t.co/Q0MIEsGtXt — Javad Zarif (@JZarif) February 8, 2021

وكان ظريف أعلن أمس الأحد أن "إيران من تفرض شروط العودة إلى الاتفاق، لا الولايات المتحدة"، وأنه في حال عدم رفع العقوبات "ستخفض إيران عدد المفتشين الدوليين والرقابة على منشآتها النووية".

ولفت إلى أن "كرة الاتفاق النووي ليست في الملعب الإيراني وعلى أمريكا تنفيذ التزاماتها أولا"، مؤكدا أن "إيران ليست على عجلة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي".

المصدر: RT