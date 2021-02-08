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في أول خطاب له منذ الانقلاب.. قائد الجيش في ميانمار يتعهد بإجراء "انتخابات حرة"

أخبار العالم

في أول خطاب له منذ الانقلاب.. قائد الجيش في ميانمار يتعهد بإجراء
Reuters
قائد الجيش في ميانمار، مين أونغ هلانغن
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دعا قائد الجيش في ميانمار، مين أونغ هلانغن، المواطنين إلى "إعطاء الأولوية للوقائع وليس للمشاعر"، مؤكدا أن "الانتخابات ستجري"، ليتم تسليم السلطة إلى الحزب الفائز في البلاد.

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وأضاف الجنرال مين أونغ هلانغن، الذي استولى منذ أسبوع على السلطة في ميانمار، في أول خطاب له منذ الانقلاب العسكري، إن المجلس العسكري يختلف عن الحكومات العسكرية السابقة.

وقال إنه تم اختيار الوزراء المناسبين، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية ستبقى دون تغيير وسيتم تشجيع الدول على الاستثمار في ميانمار.

وأكد أن "هناك مخالفات في انتخابات العام الماضي تم تجاهلها، وقال إنه لا توجد منظمة فوق القانون".

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونغ سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، وأعلن تعيين قائد الجيش، مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد.

المصدر: رويترز

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