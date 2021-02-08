رئيس وزراء بافاريا: من السابق لأوانه إنهاء العزل العام في ألمانيا

قال رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية ماركوس سودير، يوم الأحد، إنه من السابق لأوانه أن ترفع ألمانيا العزل العام دون المخاطرة بمواجهة موجة ثالثة من إصابات كورونا.

وأدلى سودير بهذا التصريح قبل اجتماع عاجل لمراجعة القيود التي تهدف إلى القضاء على الجائحة.

وقال سويدير لمحطة "إيه.آر.دي": "أعتقد، بشكل أساسي، أنه سيتعين تمديد الإغلاق في الوقت الحالي"، مضيفا أنه "لا جدوى من إنهائه الآن. تخيل: نفتح كل شيء مرة واحدة ثم نصبح خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في وضع ربما يكون أسوأ من ذي قبل".

وتابع "إذا أخطأنا الآن، ستكون لدينا موجة ثالثة".

ومن المقرر أن تجتمع المستشارة أنغيلا ميركل وزعماء الولايات الاتحادية الألمانية البالغ عددها 16 ولاية يوم الأربعاء لمناقشة ما إذا كان سيتم تخفيف القيود اعتبارا من 15 فبراير أو تمديد العزل العام الذي بدأ في منتصف ديسمبر.

المصدر: "رويترز"