جنوب إفريقيا تجمد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا

أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، الأحد، وقف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح شركة "أسترازينيكا" نظرا لفعاليته الضئيلة في مكافحة السلالة الجديدة المكتشفة في البلاد.

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وأشار وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مخيزي، إلى أن نتائج الاختبارات التي أجرتها جامعة فيتفاتيرسراند المحلية وجامعة أوكسفورد البريطانية أكدت أن اللقاح لا يوفر سوى حماية محدودة من هذه السلالة.

وأوضح مخيزي أن السلطات قررت تجميد استخدام لقاح "أسترازينيكا"، لكنها ستنفذ برنامج التلقيح باعتماد مصل "جونسون أند جونسون" ولقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك".

ولفت وزير الصحة إلى أن لجنة خبراء ستواصل دراسة لقاح "أسترازينيكا" لإقرار مستقبله في برنامج التطعيم الوطني.

وسبق لجنوب إفريقيا، التي تواجه تفش سلالة جديدة لفيروس كورونا تم اكتشافها في ديسمبر 2020 وتعتبر أكثر عدوى ومقامة ضد الأجسام المضادة، سبق وأن باعت مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" الذي ينتجه معهد "سيروم" للأمصال الهندي.

المصدر: وكالات