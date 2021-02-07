 
مباشر

هزة أرضية تضرب وسط تركيا

أخبار العالم

هزة أرضية تضرب وسط تركيا
Reuters KEMAL ASLAN
الأضرار الناجمة عن الزلازل والهزات الأرضية في تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pq6q

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت شمال شرق مدينة قيصري وسط تركيا.

وأوضح المركز في تغريدة له عبر "تويتر"، أن الهزة وقعت على عمق 17 كيلومترا.

وأشار إلى أن الهزة وقعت عند دائرة عرض (39.11 شمالا) وخط طول (36.07 شرقا).

 

وفي السادس من فبراير الحالي، ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، قبالة سواحل منطقة قره بورون بولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الزلزال وقع في بحر إيجه، على عمق بلغ  7.08 كيلومتر تحت سطح الأرض.

المصدر: "مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا