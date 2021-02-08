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بايدن: من الصعب وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف

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بايدن: من الصعب وصول الولايات المتحدة لمناعة القطيع قبل نهاية الصيف
Reuters : SAV/CRH
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن إمكانية تطعيم 75% من سكان بلاده للوقاية من فيروس كورونا قبل نهاية صيف هذا العام، قائلا إنه سيكون من الصعب الوصول في هذه الحالة إلى مناعة القطيع.

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وأشار في حديثه مع شبكة "سي.بي.اس" إلى أن "فكرة إمكانية حدوث هذا أو أن نحصل على مناعة القطيع قبل نهاية هذا الصيف صعبة للغاية".

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى صباح اليوم الأحد، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

وكان بايدن قال في 26 يناير الماضي إنه يتوقع أن تقطع الولايات المتحدة بحلول الصيف المقبل شوطا بعيدا على طريق بلوغ مناعة القطيع ضد فيروس كورونا المستجد.

وكرر وقتها القول إن هدفه الأول يتمثل بتلقيح مئة مليون شخص خلال الأيام المئة الأولى من ولايته.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"

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