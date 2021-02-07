"ذي ميليتري ووتش ماغزين": المقاتلة الروسية "سو 57" لا نظير لها في العالم

أثنت مجلة "ذي ميليتري ووتش ماغزين" الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية وقضايا السلاح على المقاتلة الروسية "سو 57" معتبرة إياها الأكثر تفوقا على نظيراتها من طائرات الشبح.

وأكدت المجلة أن المقاتلات الأمريكية على غرار "إف 22" و"إف 15"، ونظيراتها الصينية، لا تملك العديد من مزايا "سو 57" موضحة أن تفوق هذه الأخيرة مؤكد في عملياتها الجوية/الجوية والجوية/الأرضية، رغم أن تقييمات الخبراء لجودة الطائرة الروسية تتركز عادة حول قدراتها القتالية في الجو فحسب.

وتضيف "ذي ميليتري ووتش" بأن "سو 57" متميزة في قدراتها الهجومية بالصواريخ، بما فيها صواريخ كروز ونظيراتها الباليستية التي تفوق سرعة الصوت، وتتوفر على تجهيزات تقنية استشعارية عن بعد تسمح باعتبارها مقاتلة "قنَّاصة جوية" تصيب أهدافها بدقة متناهية.

وكانت الطائرة الأمريكية "إف 14 د تومكات" (F-14D Tomcat) قد احتكرت في الماضي لسنوات طويلة صفة "القناصة الجوية" قبل ظهور منافستها الروسية الحالية.

وتؤكد المجلة أن من بين ما يسمح بمثل هذا التفوق الروسي توفر "سو 57" على رادار ضخم وبقدرات أعلى بكثير من قدرات غيرها، ما يسمح حتى برسم خريطة لساحة المعركة الجوية والأرضية على حد سواء.

وأكدت المجلة أن الطائرة الروسية تتجاوز "إف 35" الأمريكية من حيث العديد من الخصوصيات، التي من بينها مداها الأبعد والقدرة على نقل كمية أكبر من الأسلحة، فضلا عن سرعتها الأعلى وإمكانية تحليقها في مستويات أكثر ارتفاعا في الجو.

المصدر: مجلة "The Military Watch Magazine" الأمريكية