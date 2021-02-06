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فرنسا تسجل 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا

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فرنسا تسجل 651 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا
Reuters SAM/PAC
تدابير احترازية ضد كورونا في فرنسا
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية يوم الجمعة أنها سجلت 22139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و651 وفاة.

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وسجلت فرنسا إجمالا 3.29 مليون إصابة بفيروس كورونا و78603 وفيات منذ ظهور الوباء.

وقالت وزارة الصحة في بيان منفصل إنها قدمت الجرعة الأولى من لقاح الوقاية من الفيروس إلى 1.84 مليون فرد، مضيفة أن أكثر من 234 ألفا حصلوا على الجرعة الثانية.

ودعا رئيس اتحاد المستشفيات الفرنسية، فريدريك فاليتو، يوم الجمعة إلى إغلاق جديد في البلاد للتعامل مع وضع كوفيد - 19 المتصاعد.

ويوم الخميس صرح رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، بأنه ليست هناك حاجة في الوقت الحالي لإغلاق وطني ثالث، على الرغم من أنه أضاف أن الوضع في فرنسا "لا يزال هشا".

المصدر: "رويترز"

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