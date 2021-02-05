بوريل: أهنئ روسيا بنجاح لقاح "سبوتنيك V" وآمل أن يسجله الاتحاد الأوروبي

هنأ المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل روسيا بنجاح لقاحها "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر يحظى بأهمية كبيرة للعالم بأكمله.

وقال بوريل أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الجمعة في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "بودي أن أهنئ روسيا بنجاح هذا المشروع، وهو يصب في مصلحة البشرية بأكملها ويوفر لنا المزيد من الآليات لمحاربة الجائحة".

وأعرب بوريل عن سعادته بنشر مجلة "لانسيت" الطبية المحترمة نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد الفعالية العالية لـ"سبوتنيك V"، مضيفا: "آمل في أن تتمكن وكالة الأدوية الأوروبية الآن من اعتماد هذا اللقاح لاستخدامه في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي".

يتبع..