مجلة "لانسيت" العلمية العالمية تنشر نتائج المرحلة الثالثة لتجارب "سبوتنيك V" السريرية

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الثلاثاء أن مجلة The Lancet العلمية المرموقة نشرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال مدير الصندوق كيريل دميترييف إن البيانات التي نشرتها المجلة تثبت أن "سبوتنيك V" ليس أول لقاح مسجل في العالم فحسب، بل هو أيضا أحد أفضل اللقاحات، فهو يحمي بشكل كامل من الحالات الخطيرة لفيروس كورونا، وفقا للبيانات التي جمعها وقيمها خبراء مستقلون" .

وأضاف دميترييف: "هناك ثلاثة لقاحات فقط في العالم، بما فيها "سبوتنيك V"، تتمتع بفعالية تزيد عن 90٪ ، بينما يتفوق "سبوتنيك V" على اللقاحات الأخرى في هذه الفئة من حيث السلامة والتحقق من جودة منصتها الأساسية، وسهولة النقل بسبب نظام درجة الحرارة +2 +8 درجات وسعره المعقول"، واصفا اللقاح الروسي بأنه "لقاح للبشرية جمعاء".

وسجلت وزارة الصحة الروسية "سبوتنيك V"، في أغسطس 2020. وتم تطوير اللقاح في مركز "غاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، بدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة، على أساس منصة مدروسة جيدا لناقلات فيروسات الغدي البشري.

BREAKING:#SputnikV phase 3 clinical trials results in @TheLancet. Its 91.6% efficacy overall & 100% for severe cases have been validated by internationally peer reviewed data. With logistics at +2 +8C and <$10/shot, Sputnik V is a vaccine for all humankind.https://t.co/Fk5CHHkqIv — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 2, 2021

وأظهر "سبوتنيك V" فعالية تبلغ 91,6٪ مقارنة مع 62,1٪ عند "أسترازينيكا"، و50,4٪ عند "سينوفاك" و79,3٪ عند "سيتنوفارم".

كان جزء مهم من الدراسة هو مشاركة المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. في هذه الفئة العمرية أظهر اللقاح الروسي درجات سلامة عالية، فيما بلغت مؤشرات الفعالية 91,8٪ دون أن تختلف عمليا عنها لدى فئة المتطوعين الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما.

وحسب نتائج التجارب، فإن فعالية "سبوتنيك V" تتجاوز 98% من حيث الاستجابة المناعية الخلطية، بينما تقترب من 100%" من حيث المناعة الخلوية.

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19#vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbSpic.twitter.com/Hzrs34uCWr — The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021

وأظهرت الدراسة أن مستوى الأجسام المضادة لدى المتطوعين الذين تم تطعيمهم بـ"سبوتنيك V" أعلى بـ 1,3-1,5 مرة من مستوى الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا، بينما أظهرت لقاحات أخرى نفس مستوى الأجسام المضادة تقريبا أو أقل.

كما أظهر "سبوتنيك V" مؤشرات سلامة عالية، حيث كانت معظم الآثار الجانبية (94٪) خفيفة، دون تسجيل ردود فعل تحسسية شديدة وصدمة تأقية، في حين كان مستوى الآثار الجانبية الخطيرة أقل منها في مجموعة اللقاحات الأخرى:

"سبوتنيك" - 0.27٪ (من مجموع الذين تم تطعيمهم الملقحين)

"أسترازينيكا" - 0.66٪

"فايزر" - 0.58٪

"موديرنا" – 0.97٪

وأكدت استنتاجات اللجنة المستقلة لمراقبة البيانات عدم وجود تداعيات سلبية متعلقة بالتلقيح.

يذكر أنه تم تأكيد سلامة اللقاحات القائمة على فيروسات الغدد البشرية في أكثر من 75 منشورا علميا دوليا وفي 250 دراسة سريرية أجريت في جميع أنحاء العالم على مدار عقدين، علما بأن تاريخ استخدام فيروسات الغدد البشرية في اللقاحات يعود إلى عام 1953.

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المصدر: "نوفوستي"