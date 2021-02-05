بوريل: أهنئ روسيا بنجاح لقاح "سبوتنيك V" وآمل أن يسجله الاتحاد الأوروبي

هنأ المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل روسيا بنجاح لقاحها "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر يحظى بأهمية كبيرة للعالم بأكمله.

وقال بوريل أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الجمعة في موسكو مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "بودي أن أهنئ روسيا بنجاح هذا المشروع، وهو يصب في مصلحة البشرية بأكملها ويوفر لنا المزيد من الآليات لمحاربة الجائحة".

وأعرب بوريل عن سعادته بنشر مجلة "لانسيت" الطبية المحترمة نتائج الاختبارات السريرية التي تؤكد الفعالية العالية لـ"سبوتنيك V"، مضيفا: "آمل في أن تتمكن وكالة الأدوية الأوروبية الآن من اعتماد هذا اللقاح لاستخدامه في الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي".

وتابع: "سيكون ذلك خبرا جيدا لنا، لأننا كما هو معروف نعاني من نقص اللقاحات ويمثل إيجاد مصدر جديد لتصديرها أمرا مرحبا به. أهنئ العلماء الروس مرة أخرى بنجاحهم".

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لافروف: بلينكن هنأنا بنجاح "سبوتنيك V" واتفقنا على بحث سبل التعاون بشأن لقاحات كورونا

من جانبه، أشار لافروف، ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو ترى في "سبوتنيك V" آلية للتقارب مع الاتحاد الأوروبي، إلى أن الحديث لا يدور عما إذا كان اللقاح الروسي سيلعب دورا إيجابيا في العلاقات بين الطرفين بل عن تنظيم تعاون متساو بين جميع منتجي اللقاحات.

وذكّر لافروف بأن إعلان روسيا عن تطوير "سبوتنيك V" استدعى في البداية كثيرا من التصريحات المتشائمة والمنتقدة في الخارج، لكن الرأي العام العالمي إزاء هذا الموضوع تغير لاحقا، خاصة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب منذ البداية عن سعي موسكو إلى التعاون بأوسع قدر ممكن مع الشركاء الأجانب في هذا المجال.

وكشف لافروف أنه بحث ملف "سبوتنيك V" أمس في أول اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن الذي هنأ روسيا بنجاح لقاحها.

وأكد لافروف أنه وبلينكن اتفقا على تطوير الاتصالات بين المختبرات والعلماء ومنتجي الأدوية في روسيا والولايات المتحدة وبحث سبل التعاون في هذا المجال.

وذكر وزير الخارجية الروسي أن موسكو تجري اتصالات واسعة مع الشركاء الأوروبيين بشأن "سبوتنيك V"، حيث أعرب عدد من دول الاتحاد عن اهتمامها باقتناء اللقاح وإنتاجه في أراضيها، وتابع: "بناء على كل ذلك، لا أعتقد فقط أن التعاون في هذا المجال قد يلعب دورا إيجابيا بل إنه قد بدأ بفعل ذلك، ونحن نرحب بذلك بجميع الطرق".

المصدر: RT