بيرو تسجل أول إصابات بسلالة كورونا البرازيلية

أعلنت وزيرة الصحة في بيرو، بيلار ماسيتي سولير، عن رصد أول حالات للإصابة بسلالة فيروس كورونا المكتشفة مؤخرا في البرازيل.

وقالت ماسيتي سولير، في تصريح أدلت به مساء الخميس في الكونغرس: "المعهد الوطني للصحة أكد رصد سلالة فيروس كورونا البرازيلية في بلادنا، وبالتحديد في لوريتو وأوانوكو وليما".

وشددت وزيرة الصحة على أن الحملة الثانية للفيروس التي تواجهها بيرو حاليا أكثر عدوانية من الأولى، مبينة: "منذ 4 أسابيع فقط سجلنا نفس العدد للإصابات الذي كان لدينا خلال الشهرين الأولين للجائحة".

وبدأت السلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" انتشارها من ريو دي جانيرو البرازيلية في أواخر ديسمبر 2020، وهي تعتبر أكثر انتقالا ومقاومة للأجسام المضادة.

وسبق أن أعلنت سلطات بيرو رصدها سلالة فيروس كورونا التي تم اكتشافها كذلك في ديسمبر الماضي في بريطانيا.

المصدر: وكالات