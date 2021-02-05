تركيا.. تخفيف حظر التجول لباعة الورود في "عيد الحب"

أعلنت تركيا، الخميس، إعفاء محلات بيع الورود من قيود حظر التجول المفروضة نهاية الأسبوع، وذلك بمناسبة "عيد الحب" الذي يوافق 14 فبراير الجاري.

وحسب تعميم لوزارة الداخلية التركية، "يشمل الإعفاء جميع ولايات البلاد، نظرا للإقبال الشديد على شراء الورود في عيد الحب".

ووفقا للتعميم، تمتد ساعات توصيل طلبات الورود إلى المنازل يوم الجمعة 12 فبراير بين الساعة 20:00 و00:00 منتصف الليل.

وتبدأ ساعات العمل في المحلات يومي السبت والأحد، بين الساعة 10:00 و17:00، على أن تكون خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل بين الساعة 10:00مساءً والساعة 12 منتصف الليل.

ويحل "عيد الحب" هذا العام في ظروف استثنائية بسبب تفشي وباء كورونا عالميا، مما أجبر حكومات العديد من الدول على فرض تدابير وقائية لمنع تفشي المرض.

المصدر: "الأناضول"