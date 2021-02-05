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"NBC": ترامب لن يدلي بشهادة تحت القسم خلال محاكمته

أخبار العالم

Reuters CARLOS BARRIA
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
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نقلت شبكة "NBC" الإخبارية عن بروس كاستور، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الأخير لن يدلي بشهادته تحت القسم خلال محاكمته في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

وقالت الصحفية التابعة للشبكة، كريستين ويلكر، إن محامي ترامب أكد أن الرئيس السابق لا ينوي تلبية مطالب طرف الادعاء الذي يمثله مشرعون من مجلس النواب، وأشار كاستور إلى أن هذا المطلب ليس إلا "مناورة ترويجية".

وفي وقت سابق من الخميس وجه مشرعون في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي سيمثلون طرف الادعاء في محاكمة ترامب رسالة طالبوا فيها الرئيس الأمريكي السابق بالإدلاء بشهاداته تحت القسم في إطار عملية مساءلته من 8 إلى 11 فبراير.

وقال المدعون إن من حقهم اعتبار رفض ترامب تلبية هذا المطلب شهادة تدل على ذنبه في إطار العملية التي يتهم ضمنها بالتحريض على التمرد.

المصدر: "تويتر" + وكالات

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