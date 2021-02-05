"NBC": ترامب لن يدلي بشهادة تحت القسم خلال محاكمته

نقلت شبكة "NBC" الإخبارية عن بروس كاستور، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن الأخير لن يدلي بشهادته تحت القسم خلال محاكمته في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.

وقالت الصحفية التابعة للشبكة، كريستين ويلكر، إن محامي ترامب أكد أن الرئيس السابق لا ينوي تلبية مطالب طرف الادعاء الذي يمثله مشرعون من مجلس النواب، وأشار كاستور إلى أن هذا المطلب ليس إلا "مناورة ترويجية".

Bruce Castor, Defense Attorney for Fmr. President Trump said “no” when asked if Trump would testify per Democrats’ request. He called the ask a “publicity stunt.” — Kristen Welker (@kwelkernbc) February 4, 2021

وفي وقت سابق من الخميس وجه مشرعون في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي سيمثلون طرف الادعاء في محاكمة ترامب رسالة طالبوا فيها الرئيس الأمريكي السابق بالإدلاء بشهاداته تحت القسم في إطار عملية مساءلته من 8 إلى 11 فبراير.

وقال المدعون إن من حقهم اعتبار رفض ترامب تلبية هذا المطلب شهادة تدل على ذنبه في إطار العملية التي يتهم ضمنها بالتحريض على التمرد.

المصدر: "تويتر" + وكالات