 
مباشر

البرازيل.. وفيات كورونا فوق 1200 لليوم الثالث على التوالي

أخبار العالم

البرازيل.. وفيات كورونا فوق 1200 لليوم الثالث على التوالي
Reuters BRUNO KELLY
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppkh

سجلت وزارة الصحة البرازيلية أكثر من 1200 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في البلاد لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الوزارة يوم الخميس، إنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1232 حالة وفاة و56873 إصابة جديدة.

إقرأ المزيد
قائمة محدثة بالدول الأكثر تضررا من كورونا
قائمة محدثة بالدول الأكثر تضررا من كورونا

وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل 228 ألفا و795 حالة، ما يعتبر ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

كما سجلت البرازيل ما مجموعه 9 ملايين و396 ألفا و293 إصابة بفيروس كورونا، وهي ثالث أكبر حصيلة للإصابات عالميا بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا