المعارضة الأوكرانية تعلن نيتها لتقديم أدلة ضرورية من أجل عزل الرئيس زيلينسكي

أعلن رئيس المجلس السياسي لحزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة" الأوكراني، فيكتور مدفيدتشوك، أنه توجد لدى حزبه أدلة على إهمال القانون من قبل الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

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وقال مدفيدتشوك في برنامج "براتي" في قناة "RT روسيا" : "نقوم حاليا بإعداد الوثائق... إننا نفهم أن هذه عملية صعبة. كما نفهم أن القانون الذي يقضي بهذه العملية (عملية عزل الرئيس) لا يمكن تنفيذه في حقيقة الأمر، لكن هدفنا ليس في تقديم مبادرة حول عزل الرئيس، إذ توجد لدينا كل الحجج الضرورية لتعريض زيلينسكي لهذه العملية، بل نريد أن نظهر للناس ... أن زيلينسكي اليوم لا يستحق هذا المنصب".

وفرض زيلينسكي الثلاثاء الماضي عقوبات على عدد من القنوات التلفزيونية الأوكرانية المعارضة وصاحبها النائب من حزب "المنصة المعارضة من أجل الحياة"، تاراس كوزاك. وبعد ذلك أوقف بث قنوات "112 أوكرانيا" و"NewsOne" و"ZIK" وعدد من القنوات الأخرى. ووصف الصحفيون هذا القرار بالانتقام السياسي والهجوم على حرية التعبير.

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ووصف مدفيدتشوك قرار رئيس البلاد بأنه غير شرعي، مضيفا أن زيلينسكي يجب أن يتحمل المسؤولية عنه. ووصف البرلماني الأوكراني هذه العقوبات بالغريبة. وأشار رئيس لجنة الأموال والضرائب وسياسة الجمارك النائب من كتلة "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني، دانييل هيتمانتسيف" إلى أن إغلاق أي وسيلة إعلام لا يؤدي إلا إلى نمو شعبيتها.

من جهته أعلن مكتب الرئيس زيلينسكي أن إغلاق هذه القنوات لا يعد رقابة بل مكافحة للدعاية.

المصدر: نوفوستي